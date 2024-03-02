IMF iddiaları gündeme gelmişti! Saray'dan jet yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama dikkat çekerken Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi?" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise iddialara ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:27
IMF iddiaları gündeme gelmişti! Saray'dan jet yanıt
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır. Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve işbirliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunmuştur."

Açıklamada, piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan ise "Görüşmede 'enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi' tartışıldı" şeklinde bir açıklama yapıldığını belirten Prof. Dr. Şenol Babuşcu, IMF ile işbirliği olabileceğini işaret etti.

Babuşcu, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi?" ifadelerini kullandı.


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