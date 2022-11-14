IMF: Riskler artıyor!
Uluslararası Para Fonu (IMF) dün, son aylarda düzenli şekilde kötüleyen satın alma yöneticileri endekslerini gerekçe göstererek küresel ekonomik görünümün geçen ay öngörülenden daha kötü hâle geldiğini söyledi.
IMF, olumsuz görünüm için yüksek ve geniş tabanlı enflasyon nedeniyle sıkılaşan para politikası adımları, Çin'de ekonomik büyümenin zayıflaması ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle devam eden sevkiyat aksamaları ile gıda güvenliğinin sağlanamamasını gerekçe gösterdi.
IMF, geçen ay 2023 için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2.7'ye düşürmüştü.
Yarın Endonezya'da liderlerin bir araya geleceği G20 zirvesi için hazırlanan bir blogda yayınlanan yazıda IMF, son göstergelerin özellikle Avrupa'da "ekonomik görünümün daha da olumsuz olduğunu" doğruladığını ifade etti.
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