IMF'den kritik 'türbülans' uyarısı
IMF, dünya çapında hükümetler toparlanma konusunda vites artırırken finans piyasalarında daha fazla volatilite olabileceğine dair uyardı.
IMF Para ve Sermaye Piyasaları Başkanı Tobias Adrian küresel merkez bankalarının faiz artışlarıyla birlikte finans piyasalarında türbülansın devam edebileceği uyarısı yaptı.
CNBC'ye konuşan Adrian, "Finansal koşullarda daha fazla sıkılaşma görebiliriz, bu da hisse senedi gibi riskli varlıklarda daha fazla satış olabileceği anlamına geliyor" dedi. Adrian merkez bankalarının iletişiminin piyasa tepkisini belirleyeceğini söyledi.
GELİŞEN ÜLKELER BASKI ALTINDA
IMF bu hafta açıkladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda 2022 küresel büyüme tahminini yüzde 4.4'e düşürmüştü.
Raporda, gelişmiş ekonomilerin politika normalleşmesinin gelişen piyasalara bulaşma riski olacağı vurgulanmıştı. Açıkladığı farklı bir raporda da ABD'deki sıkılaşmanın gelişen Asya ülkelerinde ekonomik toparlanmaya sekte vuracağı ifade edilmişti.
''YAVAŞLAMA DEVAM EDEBİLİR''
Adrian, "Birçok gelişmekte olan ülkede geçtiğimiz 3 ayda sermaye girişlerinin yavaşladığına şahit olduk, bu yavaşlama devam edebilir" diye konuştu.
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