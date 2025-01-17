IMF'den küresel büyüme tahmini!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:16

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:16

Uluslararası Para Fonu (IMF), güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Raporda, küresel büyümenin ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdiği ve tarihsel ortalamanın altında kaldığı vurgulandı.

2025 ve 2026 yıllarında küresel büyümenin yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, manşet enflasyonun 2025'te yüzde 4,2'ye, 2026'da ise yüzde 3,5'e düşeceği öngörüldü. Gelişmiş ekonomilerde enflasyonun daha hızlı kontrol altına alınacağı belirtildi.

ABD VE AVRUPA İÇİN REVİZELER

ABD ekonomisinin büyüme beklentisi 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,7'ye yükseltilirken, Euro Bölgesi'nin büyüme tahmini yüzde 1,2'den yüzde 1'e indirildi. Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük Avrupa ekonomilerinde de tahminlerde aşağı yönlü güncellemeler yapıldı.

ASYA EKONOMİLERİ VE DİĞER PİYASALAR

Çin ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya, Hindistan ekonomisinin ise yüzde 6,5 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi. Japonya'nın büyüme beklentisi korunurken, Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 büyümesi bekleniyor.

IMF raporu, küresel ekonomide toparlanmanın belirsizlikler içinde gerçekleşeceğine işaret ederken, bölgesel farklılıkların belirleyici olacağını ortaya koyuyor.