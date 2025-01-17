TCMB anketi: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar oldu?
TCMB, Ocak 2025 "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonucunu açıkladı. Anket sonuçlarına göre 12 ay sonrası enflasyon tahminleri geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2025 "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonucunu açıkladı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.
DOLAR TAHMİNİ
Ankette 2025 yıl sonu dolar/TL tahmini 35,3'ten 43,02'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL öngörüsü ise 43,22'den 43,81'e çıktı.
BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ
Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,1 olurken, gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a çıktı.
TEK HANE ENFLASYON UFUKTA GÖRÜNMEDİ
Piyasa Katılımcıları Anketi, 54’ü finansal sektör, 16’si reel sektörden oluşan 68 katılımcıyala gerçekleştirilirken, yıllık enflasyon beklentilerinde 5 yıl sonrası için beklenti yüzde 11,04 oldu.
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