IMF'den Türkiye'ye asgari ücret uyarısı: Enflasyon riskine dikkat

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:36

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:36

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye asgari ücret artışlarına ilişkin uyarıda bulunarak, enflasyonu tetikleyen büyük zamlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. IMF Türkiye misyon şefi James P. Walsh, Reuters'a verdiği demeçte, Ocak ayında yapılacak yeni zammın yerine düşük gelirli vatandaşlara yönelik destek programlarının önceliklendirilmesinin önemini vurguladı.

'FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN HENÜZ ERKEN'

Washington'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısında konuşan Walsh, enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekerek, faiz indirimlerinin erken bir adım olabileceğini söyledi. Ocak 2024'te yapılan yüzde 49'luk zammın ilk çeyrekte enflasyonu keskin bir şekilde artırdığına işaret ederek, bu yıl benzer bir durumun yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Walsh, ücret artışlarının enflasyon beklentilerini şekillendiren önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, yetkililerin bu konuda dikkatli bir denge gözetmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ankara'nın düşük gelirli haneleri desteklemek için sosyal yardım programlarına ağırlık vermesi ve gelir desteğini daha hedefli bir şekilde yönlendirmesi gerektiğini önerdi.

ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 25

Piyasa beklentileri ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 25 oranında bir zam öngörüyor. Yabancı kurumlar da Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sonrasında bu tahminleri raporlarına yansıttı.