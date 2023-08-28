IMF'den Türkiye'ye 'rutin' ziyaret: Mali destek talebi gelmedi
IMF teknik ekibi, eylül ayı sonunda 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında Türkiye'de olacak.
Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibi eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak. IMF'den yapılan açıklamada ziyaretin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında gerçekleşeceği ve Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bilgisi yer aldı.
Rutin ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı" denildi.
4. MADDE KONSÜLTASYONU NEDİR?
IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre her üye ülkenin "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor.
IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.
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