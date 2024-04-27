IMF'in eski başkanına 62 yıl hapis

Eski IMF Başkanı Rato için İspanya'da yargılandığı davada 63 yıl hapis ve 42,4 milyon Euro para cezası istendi.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:40
IMF'in eski başkanına 62 yıl hapis
Abone Ol google-news

İspanya'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato için 11 farklı mali usulsüzlük, kara para aklama ve ticari yolsuzluk suçundan 63 yıl hapis ve 42,4 milyon Euro para cezası istedi.

2004-2007 yıllarında IMF başkanlığı yapan, ardından Bankia bankası CEO'su (2010-2012) olan, İspanya'da Maliye (1996-2000) ve Ekonomi Bakanı (2000-2004) olarak da görev yapan 75 yaşındaki Rato, 2015 yılından bu yana hakkındaki çok sayıda suçlama nedeniyle yargılanıyor.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Madrid'de tutuksuz yargılandığı bir davada Rato için 11 farklı mali suçtan 53 yıl, kara para aklamaktan 6 yıl ve ticari yolsuzluklardan 4 yıl olmak üzere toplam 63 yıl hapis cezası istedi.

42,4 MİLYON EURO PARA CEZASI TALEBİ

Savcılık ayrıca, Rato'nun 20 milyon Euro'su vergi suçlarından olmak üzere 42,4 milyon Euro para cezasına çarptırılmasını talep etti.

İddianamede, Rato'nun 1999 ile 2015 yılları arasında "hem İspanya'da hem de yurt dışında, temel amacı vergi kaçakçılığı olan şirketleri el altından yönettiği" belirtildi.

İddianamede, "Sanık, kendisi tarafından yönetilen ulusal ve uluslararası kurumsal ağı kullanarak, kasten ve sahtekarlık niyetiyle vergilerin ödenmemesini talep etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Mahkemenin söz konusu davada kararını 6 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Rato, Caja Madrid ve Bankia bankalarındaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili geçmiş yıllarda görülen davada 4,5 yıl hapis cezası almış, Ekim 2018'de cezaevine girmiş ve Şubat 2021'de serbest bırakılmıştı.


IMF haberleri Rodrigo Rato haberleri euro haberleri ceza haberleri

İlgili Haberler

Ve Şimşek IMF'yle aynı karede! 'Mükemmel bir sohbet'

Ve Şimşek IMF'yle aynı karede! 'Mükemmel bir sohbet'
IMF'den Türkiye açıklaması: 'Yürürlükteki reform programını destekliyoruz'

IMF'den Türkiye açıklaması: 'Yürürlükteki reform programını destekliyoruz'
IMF, Türkiye için tahminini değiştirmedi

IMF, Türkiye için tahminini değiştirmedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Taksim tartışması devam ediyor... HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı

Taksim tartışması devam ediyor... HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı
Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?

Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?
Çocuklar pilot koltuğuna geçti, 75 yolcu hayatını kaybetti

Çocuklar pilot koltuğuna geçti, 75 yolcu hayatını kaybetti
Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'
Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama

Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama
CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt
Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları

Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları