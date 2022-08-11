İndirim kısa sürdü, motorine zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (11 Ağustos 2022)

Motorine, 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim yapılmıştı. İndirimli alışveriş süresi kısa sürdü ve bu gece yarısından itibaren; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:56
İndirim kısa sürdü, motorine zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (11 Ağustos 2022)
Abone Ol google-news

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litre fiyatı 23.25 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.06 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litre fiyatı 23.36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.19 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litre fiyatı 23.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.


motorin benzin zam

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler