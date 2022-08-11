İndirim kısa sürdü, motorine zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (11 Ağustos 2022)

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:56

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litre fiyatı 23.25 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.06 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litre fiyatı 23.36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.19 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litre fiyatı 23.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.