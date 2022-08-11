İndirim kısa sürdü, motorine zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (11 Ağustos 2022)
Motorine, 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim yapılmıştı. İndirimli alışveriş süresi kısa sürdü ve bu gece yarısından itibaren; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litre fiyatı 23.25 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.06 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litre fiyatı 23.36 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.19 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litre fiyatı 23.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.
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