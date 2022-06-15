İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı

Bursa İnegöl Belediyesi hayvan pazarında dün itibariyle kurbanlıklar pazara alınmaya başladı. İlk gün 20 dolayında hayvan satıcısı ile 400 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00
İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı
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Bursa İnegöl Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Alibeyköy mevkiinde hayata geçirdiği 'Yeni Modern Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı öncesi dün itibariyle kurbanlıklar kabul edilmeye başladı. 13 Haziran’da açılacağı duyurulan hayvan pazarında ilk gün itibariyle 20 hayvan satıcısı ile 400 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı. 

Yeni Modern Hayvan Pazarının içerisinde; 2 bin 400 hayvan kapasiteli büyükbaş hayvan kotraları, 950 hayvan kapasiteli küçükbaş hayvan kotraları var.

Kotra kiralamalarının devam ettiği İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında, ülkenin dört bir yanından kurbanlık satıcıları gelmeye devam ediyor. Her gün onlarca kurbanlık İnegöl’e ulaşıyor. Hummalı bir hazırlığın başladığı hayvan pazarında toplamda 2 bin 400 dolayında büyükbaş ve bin dolayında küçükbaş hayvan olması bekleniyor. 

Hayvan pazarına İnegöl merkezden halk otobüsü seferleri de başladı. 612H numaralı otobüs ile İnegöl Terminal bölgesinden hayvan pazarına ulaşımı sağlanacak.


Bursa Kurban Bayramı Kurbanlık
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