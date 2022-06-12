Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında fiyatlardan dert yakınıldı
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı. Küçükbaş hayvan üreticileri kilogramı 40 TL’den alıcı bulan canlı hayvan fiyatlarının düşük olmasından dert yakındı.
Afyonkarahisar'da , Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.
Şuhutlu küçükbaş hayvan üreticileri yıl boyunca besleyip büyüttükleri hayvanlarını bugün görücüye çıkardı. Şuhut ile birlikte çevre ilçelerden de satıcıların geldiği pazarda az da olsa hareketlilik, alışverişlerin olduğu gözlendi. Pazara satış için gelen küçükbaş hayvan üreticisi Hakan Akgün, fiyatlardan dert yakınarak, “45 liralık kuzunun fiyatı 40, 42 lira şu anda. Isparta Keçilborlu'dan geliyorum. 40 kiloluk bir koyun bin 600 bin 500 civarında yapıyor" dedi.
Mecnun Gezgin isimli üretici ise satışlarda hareketlilik olduğunu ancak fiyatların tatmin edici olmadığını dile getirdi. Gezgin, “Piyasa bundan 15 gün önce çok güzeldi. 15 gün önce koyun baskülü 32, 33'tü şimdi 28'e TL'ye düştü. Ortalık vahim yani zaten alan satan yok. Kurban nasıl geçecek bilmiyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Tek kadın motosikletli ATT'si vakaya 3 dakikada ulaşıyor
- Beylikdüzü'nde yangın
- Kocaeli'de denizde kadın cesedi bulundu
- Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
- İstanbul Avcılar'da çakmakla oyun dubleks evi yaktı
- Kadıköy D-100 yolunda kaza: 2 araç çarpıştı
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- 'Erken seçim sinyali' yorumu
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- 'Kur şoku başladı'
- Kaftancıoğlu'ndan ilk tepki
- THY'deki kadrolaşma ilanda ortaya çıktı