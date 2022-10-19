İnek kalmadı, köylü bile süt bulamıyor
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Beylikovalı bir yurttaş, artan maliyetler nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirterek, eskiden her hanede inek olduğunu, şimdi sadece kendisinde kaldığını belirtti.
CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Beylikova ilçesinde esnafla ve yurttaşlarla dertleşti. Bir besici, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Çakırözer’e anlatırken “Yem pahalı. Eskiden her hanede inek, şimdi sadece 3 tane kaldı. Millet dışarıdan süt getirip veriyor köye” dedi.
'KÖYDE 3 İNEK KALDI'
Köydeki tek inek sahibi olduğunu söyleyen besici de “Şimdi inek, bir tek bende kaldı; 3 tane. Bende kaldığı için komşuya da süt veremiyorum. Niye? Sütçü gelmiyor. Komşuya verirsem süt gelmeyecek. Onlar da mecbur sütçüden alıyor. Ben mecbur sütçüye veriyorum, onlar da sütçüden alıyor. Yem pahalı” diye konuştu.
'4 KİŞİ OTURDUĞUNDAN 7 EKMEK GİDİYOR'
Çakırözer’in ziyaret ettiği bir lokantanın sahibi de ekonomik krizden çok etkilendiklerini belirterek şunları söyledi:
“Ekmek çok fazla tüketiliyor çorbanın yanında. 4 kişi oturduğunda 7 ekmek gidiyor, arkasına yemek istenmiyor. Fazla yansıtamıyorsun, çünkü şikayetler başlıyor ‘neden bu kadar pahalı’ diye. Kredilerle döndürmeye çalışıyoruz. Artık ben limiti aştım, bankalar bana hoş bakmıyor.”
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