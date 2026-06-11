ING'den kritik dolar tahmini: Yıl sonunda ne kadar olacak?

ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını beklediğini açıkladı.

Banka, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın son dönemde yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, jeopolitik gelişmeler öncesinde öngörülenden daha uzun süre sıkı para politikası duruşunun uygun olduğunun ifade edildiğini ve tüm politika araçlarının seçenek olarak masada tutulduğunu hatırlattı. ING’ye göre bu yaklaşım, değişen küresel ve jeopolitik koşullara karşı esnek politika çerçevesinin korunduğunu gösteriyor.

MAKROİHTİYATİ ADIMLAR FAİZİ SABİT TUTABİLİR

ING, kredi büyümesine getirilen sınırlamalar ve bireysel döviz talebindeki sınırlı seyir nedeniyle faizlerin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. Ancak banka, jeopolitik riskler ve iç siyasi gelişmelerin artması halinde para politikasında daha sıkı bir duruşa geçilebileceğini, bu durumda politika faizinin yüzde 37’den yaklaşık yüzde 40 seviyesine çıkarılabileceğini de değerlendirdi.

TL ÜZERİNDEKİ BASKI KISA SÜRELİ OLDU

Banka değerlendirmesinde, Türk Lirası üzerindeki baskının mayıs ayında kısa sürede dengelendiği ifade edildi. TCMB’nin dolar/TL kurunu büyük ölçüde istikrarlı tuttuğu, buna karşın döviz rezervlerinde yaklaşık 8 milyar dolarlık düşüş yaşandığı belirtildi. Bu kaybın önceki jeopolitik dönemlere kıyasla daha sınırlı olduğu vurgulandı.

KUR REJİMİNDE İSTİKRAR BEKLENTİSİ

ING, mevcut dezenflasyon süreci ve Merkez Bankası’nın kur istikrarına yönelik adımlarının mevcut kur rejiminin korunacağına işaret ettiğini bildirdi. Banka ayrıca döviz rezervlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini, Türk Lirası'nın ise gelişmekte olan ülkeler arasında cazip konumunu sürdürdüğünü ifade etti.

CARİ AÇIK VE KUR BEKLENTİSİ

Raporda, cari açıktaki genişlemenin orta vadeli görünüm üzerinde risk oluşturduğu belirtildi. ING, yıl sonu için dolar/TL tahminini 53,00 seviyesinde koruduğunu açıkladı.