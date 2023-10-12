İngiliz ekonomisi ağustosta büyüdü

İngiliz ekonomisi ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 büyüme gösterdi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, "Ağustosa ilişkin ilk tahmini rakamlarımıza göre ekonomi küçük bir ilerleme kaydetti. Hizmet sektöründeki güçlü artış, sanayi ve inşaat sektöründeki düşüşle kısmen dengelendi" dedi.

AA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:28
İngiliz ekonomisi ağustosta büyüdü
Abone Ol google-news

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos ayına ilişkin tahmini büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Temmuz 2023'teki yüzde 0,6 küçülmenin ardından ülke ekonomisi ağustosta yüzde 0,2 büyüdü. Büyümede, hizmet sektörü üretimindeki yüzde 0,4'lük artış itici güç oldu.

Sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,7, inşaat sektörü yüzde 0,5 daraldı.

İngiliz ekonomisi haziran-ağustos döneminde ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

ONS Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Ağustosa ilişkin ilk tahmini rakamlarımıza göre ekonomi küçük bir ilerleme kaydetti. Hizmet sektöründeki güçlü artış, sanayi ve inşaat sektöründeki düşüşle kısmen dengelendi. Hizmet sektörü içinde eğitim normal seviyesine döndü. Son 3 ayda ise ekonomi, otomotiv üretimi ve satışları ile inşaat sektörünün etkisiyle mütevazi bir büyüme gösterdi" ifadesini kullandı.


ingiltere ekonomi ekonomi gündemi

İlgili Haberler

İngiliz hükümetinden flaş karar: Yedi gündelik eşyanın kullanımı yasaklandı

İngiliz hükümetinden flaş karar: Yedi gündelik eşyanın kullanımı yasaklandı
Rusya'dan İngilizlere yaptırım

Rusya'dan İngilizlere yaptırım
İngiliz banka Barclays'tan Türkiye için kur ve faiz tahmini

İngiliz banka Barclays'tan Türkiye için kur ve faiz tahmini

En Çok Okunan Haberler