İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten tartışma yaratacak 'tasarruf değerlendirmesi': Kamu maaşları ve emekli maaşlarında

Türkiye ekonomisini ve siyasetini yakından takip eden ekonomist Timothy Ash, kamuda tasarruf paketini değerlendirdi. Ash değerlendirmesinde milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi rahatsız edecek "Bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:07
İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten tartışma yaratacak 'tasarruf değerlendirmesi': Kamu maaşları ve emekli maaşlarında
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İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı tasarruf paketini değerlendirdi.

Britanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House’da kıdemli analist olarak görev yapan Ash, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için memur ve emekli maaşlarında kısıntı yapılması gerektiğini söyledi.

Timothy Ash paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye - Şimşek, 100 milyar liralık harcama kesintisi açıkladı. Yatırımlarda yüzde 15 kesinti ve yeni işe alımlarda, araç alımlarında ve kamu binası inşaatlarında üç yıl kısıtlamalar. Fakat bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi?"


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