Ekonomistler, Şimşek'in 'tasarruf' paketini eleştirdi: 'Dağ fare doğurdu'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf programını duyurdu. Ekonomistler ise iktidarın tasarruf programını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:59
Ekonomistler, Şimşek'in 'tasarruf' paketini eleştirdi: 'Dağ fare doğurdu'
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf programının ayrıntılarını kamuoyuna paylaştı. 

Buna göre kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilecek.

Kamuya personel alımına sınırlama getirilecek. Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilecek.

Ekonomistler ise iktidarın tasarruf programını değerlendirdi.

"SARAY HARCAMALARINI KAPSAMADIKÇA FAZLA İŞE YARAMAZ"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, tasarruflar paketinin Saray harcamalarını kapsamadığı sürece işe yaramayacağını belirtti. Eğilmez, "Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz. Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz" ifadelerini kullandı.

 

"BİLİN BAKALIM NE YOK?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ise "Bilin bakalım ne yok? Kamu İhale Kanununu değiştirerek ihaleleri rekabetçi yapacak düzenleme yok, KÖİ kapsamında döviz üzerinden yapılan garanti ödemelerin indirilmesi yok…" dedi.

 

"DAĞ FARE DOĞURDU"

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, açıklanan tasarruf programının hüsran olduğunu belirterek, "Dağ fare doğurdu. Maliye Bakanı tasarruf paketini açıkladı, sonuç hüsran. Özetle tasarrufu; merkezi idare yerine yerel yönetimler, kamu yerin özel sektör, iktidar yerine vatandaş yapsın" dedi.

 

"ŞİMŞEK, MEMURU HEDEF ALDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Enflasyonun sebebini vatandaşın tüketimi olarak gören Şimşek, bütçe açığının nedenini de memurlar olarak görüyor" diye konuştu.

 

"OLMASI GEREKENİ TASARRUF PAKETİ DİYE AÇIKLADILAR"

Ekonomist İris Cibre ise olmasın gerekenlerin tasarruf paketi diye açıklandığını ifade etti. Cibre, programın 3 yıl olarak belirlenmesinin sebebi olarak da seçimleri işaret etti.

İris Cibre, "Aslında, hep olması gerekeni, Tasarruf Paketi olarak açıkladılar. Olması gerekeni 3 yıl yani seçime kadar sürdürecekler. Kulağımıza fısıldanan 100 Milyar TL. Fakat, açıklanan bir rakam olmadı. Ne kadar tasarruf edilecek? Etkisi ne olacak? Bilmiyoruz" dedi.

 


kamuda tasarruf haberleri Tasarruf haberleri Mehmet Şimşek haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Kamuda Tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu

Son Dakika: Kamuda Tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu
Yeni tasarruf paketi nedir? 2024 Kamu tasarruf paketi planı maddeleri...

Yeni tasarruf paketi nedir? 2024 Kamu tasarruf paketi planı maddeleri...
Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?

Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak
Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en düşük şehirler...

Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en düşük şehirler...
Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı
AKP’den başkonsolosun fotoğrafına manidar not: ‘Ya bu ulusal ruh haline dönüşürse…’

AKP’den başkonsolosun fotoğrafına manidar not: ‘Ya bu ulusal ruh haline dönüşürse…’
Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu: Geceye İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu

Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu: Geceye İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu
Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…

Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…