Ekonomistler, Şimşek'in 'tasarruf' paketini eleştirdi: 'Dağ fare doğurdu'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:59

Güncelleme: 13.05.2024 - 12:10

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf programının ayrıntılarını kamuoyuna paylaştı.

Buna göre kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilecek.

Kamuya personel alımına sınırlama getirilecek. Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilecek.

Ekonomistler ise iktidarın tasarruf programını değerlendirdi.

"SARAY HARCAMALARINI KAPSAMADIKÇA FAZLA İŞE YARAMAZ"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, tasarruflar paketinin Saray harcamalarını kapsamadığı sürece işe yaramayacağını belirtti. Eğilmez, "Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz. Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz" ifadelerini kullandı.

Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz.

Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 13, 2024

"BİLİN BAKALIM NE YOK?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ise "Bilin bakalım ne yok? Kamu İhale Kanununu değiştirerek ihaleleri rekabetçi yapacak düzenleme yok, KÖİ kapsamında döviz üzerinden yapılan garanti ödemelerin indirilmesi yok…" dedi.

Bilin bakalım ne yok? Kamu İhale Kanununu değiştirerek ihaleleri rekabetçi yapacak düzenleme yok, KÖİ kapsamında döviz üzerinden yapılan garanti ödemelerin indirilmesi yok… pic.twitter.com/P4UWtrP4sk — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) May 13, 2024

"DAĞ FARE DOĞURDU"

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, açıklanan tasarruf programının hüsran olduğunu belirterek, "Dağ fare doğurdu. Maliye Bakanı tasarruf paketini açıkladı, sonuç hüsran. Özetle tasarrufu; merkezi idare yerine yerel yönetimler, kamu yerin özel sektör, iktidar yerine vatandaş yapsın" dedi.

DAĞ FARE DOĞURDU

Maliye Bakanı tasarruf paketini açıkladı, sonuç hüsran.

Ekonomik kış geliyor ve kulağımda bir hicaz şarkı;

"Kış geldi firak açmadadır sinede yare.

Vuslat yine mi kaldı başka bahare..."

Özetle tasarrufu; merkezi idare yerine yerel yönetimler, kamu yerin özel… pic.twitter.com/evrii8Nymd — Şeref Oğuz (@serefoguz) May 13, 2024

"ŞİMŞEK, MEMURU HEDEF ALDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Enflasyonun sebebini vatandaşın tüketimi olarak gören Şimşek, bütçe açığının nedenini de memurlar olarak görüyor" diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK, BALLI İHALELERİ GÖRMEDİ, VATANDAŞTAN SONRA MEMURU HEDEF ALDI



Kamuda sözde tasarruf başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yine başka hesaplar peşinde.

Enflasyonun sebebini vatandaşın tüketimi olarak gören Şimşek, bütçe açığının nedenini de memurlar olarak… — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) May 13, 2024

"OLMASI GEREKENİ TASARRUF PAKETİ DİYE AÇIKLADILAR"

Ekonomist İris Cibre ise olmasın gerekenlerin tasarruf paketi diye açıklandığını ifade etti. Cibre, programın 3 yıl olarak belirlenmesinin sebebi olarak da seçimleri işaret etti.

İris Cibre, "Aslında, hep olması gerekeni, Tasarruf Paketi olarak açıkladılar. Olması gerekeni 3 yıl yani seçime kadar sürdürecekler. Kulağımıza fısıldanan 100 Milyar TL. Fakat, açıklanan bir rakam olmadı. Ne kadar tasarruf edilecek? Etkisi ne olacak? Bilmiyoruz" dedi.