İngilizlerin beş çayı tercihi yine Sultani
Türkiye’nin üretimde dünya lideri olduğu Sultani çekirdeksiz kuru üzümde, ihracat miktarı olarak düşerken tutar olarak arttı.
Türkiye, 1 Eylül 2023’te başlayan 2023/24 çekirdeksiz kuru üzüm ihraç sezonunda 7 Nisan 2024’e kadar geçen yedi aylık süreçte miktar yüzde 3 düşüşle 152.5 bin ton, bunun tutarı ise yüzde 25 artışla 333 milyon dolar oldu.
750 MİLYON DOLAR
Tutar bazındaki yükselişte
Türkiye’deki yüksek enflasyon
ortamı ve ürün rekoltesindeki
düşüşün etkili olduğunu belirten
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet
Ali Işık, sezon sonu hedeflerinin
ise 200 bin ton ve 500 milyon dolar
olduğunu açıkladı. Pazarın detayları
hakkında da bilgi veren Işık, en fazla
kuru üzüm ihracatının 76 milyon
dolarla İngiltere’ye yapıldığını
belirtti. Işık “Türkiye, İngiltere’ye
kuru üzüm ihracatında yüzde
22’lik artış yakalarken İngilizler,
klasikleşen beş çaylarında Türk
üzümlü kek tercihlerini sürdürdü”
dedi. Işık ayrıca şu noktaya dikkat
çekti: “Ortalama ihraç fiyatımızdaki
seviyeyi koruyarak orta vadede kuru
üzüm ihracatımızda 750 milyon
dolara ulaşabiliriz.”
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