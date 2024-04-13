İngilizlerin beş çayı tercihi yine Sultani

Türkiye’nin üretimde dünya lideri olduğu Sultani çekirdeksiz kuru üzümde, ihracat miktarı olarak düşerken tutar olarak arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00
İngilizlerin beş çayı tercihi yine Sultani
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Türkiye, 1 Eylül 2023’te başlayan 2023/24 çekirdeksiz kuru üzüm ihraç sezonunda 7 Nisan 2024’e kadar geçen yedi aylık süreçte miktar yüzde 3 düşüşle 152.5 bin ton, bunun tutarı ise yüzde 25 artışla 333 milyon dolar oldu.

750 MİLYON DOLAR

Tutar bazındaki yükselişte Türkiye’deki yüksek enflasyon ortamı ve ürün rekoltesindeki düşüşün etkili olduğunu belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, sezon sonu hedeflerinin ise 200 bin ton ve 500 milyon dolar olduğunu açıkladı. Pazarın detayları hakkında da bilgi veren Işık, en fazla kuru üzüm ihracatının 76 milyon dolarla İngiltere’ye yapıldığını belirtti. Işık “Türkiye, İngiltere’ye kuru üzüm ihracatında yüzde 22’lik artış yakalarken İngilizler, klasikleşen beş çaylarında Türk üzümlü kek tercihlerini sürdürdü” dedi. Işık ayrıca şu noktaya dikkat çekti: “Ortalama ihraç fiyatımızdaki seviyeyi koruyarak orta vadede kuru üzüm ihracatımızda 750 milyon dolara ulaşabiliriz.”  


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