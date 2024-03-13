Doğal antioksidan deposu: Çaya birkaç adet attığınızda etkilerine inanamayacaksınız...

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:19

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:19

Mis kokusu ve sağlık faydalarıyla hepimizin evinde bulunan karanfilin şaşırtıcı bir etkisi daha gün yüzüne çıktı. Doğal antioksidan deposu olan bu baharat, çaya birkaç adet atıldığında yapılan etkilere inanamayacaksınız. İçeriğinde bulunan zengin antioksidanlar sayesinde bu baharat, sağlık için birçok yararlı etkiye sahiptir. Peki, bu baharak nedir, neye iyi gelir? İşte ayrıntılar...

KARANFİL NEDİR?

Karanfil, Szyygiaum aromaticum ismi ile bilinen mersin familyasından olan karanfil ağacının kurutulmuş çiçek tomurcuklarıdır. Anavatanı Endonezya olan karanfil güzel kokusu ve bilinen faydaları nedeniyle tüm dünya mutfaklarında baharat olarak kullanıldığı gibi, potansiyel yararları nedeni ile sağlık alanında da kullanılmaktadır. Farklı formlarda kullanılabilen karanfilin, vücuda olan faydaları sebebi ile faydaları noktasında yağı ve suyu da tercih edilen kullanım çeşitlerindendir.

KARANFİL NERELERDE KULLANILIR?

Karanfil, Hintlilerde uzun yıllardır alternatif tıp sistemi olan Ayurveda'da yaygın olarak kullanılan bir baharattır. Güçlü aroması ve kokusuyla dikkat çeker ve çeşitli şekillerde kullanılır:

Öğütülmüş veya bütün olarak: Baharat karışımlarında veya yemeklerde kullanılır.

Ketçap gibi ürünlerin bileşenleri olarak: Lezzet ve aroma katmak için kullanılır.

Parfüm ürünlerinde aroma katıcı olarak: Hoş bir koku sağlar.

Uçucu yağ şeklinde: Aromaterapide ve masaj yağlarında kullanılır.

Kek ve kurabiyeleri tatlandırmak için: Tatlılara özel bir lezzet katar.

Çay, baharat ve süt karışımı olan chai yaparken: Çayın aromasını ve lezzetini zenginleştirir.

KARANFİLLİ ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Karanfilin, doğal olarak antiseptik özelliklere sahip olan ve genellikle yemeklerde ya da içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılan aromatik ve faydalı bir baharat olduğunu hepimiz biliriz ancak, çayın içine eklenen birkaç karanfilin sağlığa olan olumlu etkileri pek çok kişi tarafından bilinmez.

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir:

Karanfil, içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

2. Sindirimi Kolaylaştırır:

Karanfilin sindirim sistemine olumlu etkileri vardır. Sindirimi kolaylaştırır, gaz ve şişkinlik gibi sorunları azaltarak sindirim rahatsızlıklarının hafiflemesine yardımcı olur.

3. Ağrı Kesicidir:

Karanfil içerdiği bileşenler bakımından ağrı kesici etkiye sahiptir. Baş ağrısı ve diğer hafif ağrılarda rahatlama sağlar.

4. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır:

Karanfilin içerdiği maddeler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, eklem ağrıları gibi iltihabi durumlarda destekleyicidir.

5. Kilo vermeye yardımcı olur:

Metabolizmayı uyarabilen ve temel besinleri sağlayabilen herhangi bir çay kilo vermeye yardımcı olabilir. Karanfil çayı da bunlardan biridir.

6. Cilt Sağlığı açısından etkilidir:

Karanfil çayı, içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde kırışıklıkları, yaşlılık belirtilerini ve cilt lekelerini azaltma özelliğine sahip.

7. Ateş Düşürücüdür:

Karanfilin içeriğindeki iltihap önleyici bileşenler sayesinde ateş düşürücü özelliği de bulunur. Karanfil çayı, alternatif tıpta da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ateş düşürmek için kullanılmıştır.