Çay destek ödemesi ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:48
Çay destek ödemesi ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı
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Çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

 


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