Çay destek ödemesi ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.
Çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.
ÇAYKUR aracılığıyla, 363 milyon 608 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 28, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun.?? @TurkiyeninCayi pic.twitter.com/m9eRzAk1le
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