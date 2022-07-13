İngilizlerin tercihi Muğla oldu
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da bu yılın 6 aylık döneminde tatil yapan yabancı turistlerin yarısından fazlasını İngilizler oluşturdu.
Doğal güzellikleri ve antik kentleriyle dikkati çeken 340 bin yatak kapasiteli Muğla, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırlıyor.
Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü destinasyonlara sahip bölgeyi tercih eden turistler arasında İngilizler yine ilk sırada yer alıyor. Muğla'ya gelen iki turistten birini İngilizler oluştururken, bu ana pazardan gelen kişi sayısının gelecek aylarda katlanarak artması bekleniyor.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.
Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını belirten Bingöl, "1 Ocak-30 Haziran döneminde kente gelen turist sayısı 887 bin 660'a ulaştı. Bunun 453 bin 863'ünü İngilizler oluşturdu. İngiltere Muğla ve Türkiye için bir ana pazar. İngiltere'den sonra en fazla turist 73 bin 950 kişiyle Rusya, 65 bin 92 kişiyle Almanya, 55 bin 255 kişiyle Polonya, 31 bin 326 kişiyle Hollanda ve 208 bin 264 kişiyle diğer ülkelerden gelen turistlerden oluşuyor" dedi.
Bingöl, yabancı turist sayısındaki artışın gelecek aylarda devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
"DALAMAN'DAN 1 MİLYON 250 BİN İNGİLİZ'İN GELMESİ BEKLENİYOR"
Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ise yaklaşık 20 yıldır bölgeyi en çok İngiliz turistlerin tercih ettiğini vurguladı.
Bu ilgiden dolayı zamanla, bölgedeki konaklama tesisleri, restoranlar ile eğlence mekanlarının İngiliz misafirlerin beğenisine uygun şekil aldığını aktaran Uysal, şöyle devam etti:
"Bölgemizdeki yamaç paraşütü, dalış, cip safari gibi etkinlikler İngiliz turistler tarafından çok beğeniliyor ve ilgi görüyor. Geçmiş yıllarda daha fazla İngiliz misafir ağırlamıştık. 2020 ve 2021 yıllarında da rekor seviyede İngiliz turist beklentimiz vardı. Salgın dönemindeki kısıtlama ve uçuş yasakları nedeniyle istediğimiz sayılara ulaşamadık. Dalaman Havalimanı'nda bu yıl için 1 milyon 350 bin koltuk planlandı. Hedeflenen sayılara ulaşabilirsek bölgemiz İngiliz misafirler açısından rekor seviyeye ulaşacak."
Uysal, bu sezon herhangi bir sıkıntı olmazsa sadece Dalaman Havalimanı'ndan 1 milyon 250 bin İngiliz yolcunun gelmesini beklediklerini kaydetti.
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi