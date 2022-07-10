Antalya'da yunuslar turist teknesiyle yüzdü
Antalya'da üç yunus, seyir halindeki turist gemisiyle birlikte yüzdü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yunuslar, turistleri taşıyan teknenin yanında yüzdü.
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı. Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, daha sonra çeşitli gösteriler yaptı.
Gösteri, turistler tarafından alkışlandı. O anlar da tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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