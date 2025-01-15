İngiltere aralık ayı enflasyon verisi açıklandı: Beklenmedik gelişme!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:40

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:40

İngiltere'de aralık ayında enflasyon, ekonomistlerin tahminlerinin altında kalarak yıllık yüzde 2,5 seviyesine geriledi. Ekonomistler, enflasyonun aynı seviyede kalmasını bekliyorlardı.

Resmi verilere göre, aralık ayında enflasyon, kasım ayındaki yüzde 2,6 seviyesinden beklenmedik bir şekilde azalarak yüzde 2,5'e düştü. Tüketici fiyatları ise aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

İngiltere Merkez Bankası, faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek yüzde 4,5'e çekmesini beklediği 6 Şubat'ta, kasım ayında enflasyonun aralıkta yüzde 2,5 olacağını öngörmüştü.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Aralık ayında enerji, gıda, alkol ve tütün hariç çekirdek enflasyon yıllık yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti, bu oran kasım ayında yüzde 3,5 olmuştu.

KONUT MALİYETLERİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDEKİ ETKİLER

Konut maliyetlerini içeren Tüketici Fiyatları Endeksi ise aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak yıllık yüzde 3,5 oldu. Kasım ayında bu oran yüzde 0,4 artmış ve yıllık yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki aylık değişiklikte en büyük düşüş lokanta ve otellerden gelirken, ulaştırma sektörü en büyük artışı sağladı.