Enflasyon halkın belini büktü! Yeni lastik alamayanlar çareyi çıkma lastikte buldu

Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:23

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:23

Uzun süredir Türkiye'de yüksek enflasyonla mücadele eden halk 2025'e de umutsuz başladı. Asgari ücret, memur ve emekli zamları TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının bile çok altında yapıldı. Aracı olup lastiğini değiştirmek isteyenler yeni araba lastiği almakta zorlanıyor. Yeni 4 adet lastiğin fiyatı ebatlarına göre değişmekle birlikte en az 15 bin TL'yi buluyor.

Yeni lastik almak mecburiyetinde olan sürücüler çareyi kendi lastiklerinden daha az aşınmış daha az kötü durumda olan çıkma lastik almakta buluyor.

Ekonomik kriz sadece cüzdanları değil, can güvenliğini de tehdit ediyor. Araba lastiği almak lüks olurken eski lastiklerle yola çıkan sürücüler için risk her geçen gün artıyor!

LASTİK ALMAKTA ZORLUK YAŞANIYOR!

Diyarbakır’da lastik ustası ve işletme sahibi Şehmus Kayalı, işlerin yoğunlaştığını ve sıfır lastik alamayanların çıkma lastiğe yöneldiğini anlatırken artan sıfır lastik fiyatlarının sürücülerin bütçesini zorladığını belirtti.

Diyarbakır’da 18 yıldır lastik ustalığı yapan ve aynı zamanda işletme sahibi olan Şehmus Kayalı, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların hem sıfır hem de ikinci el çıkma lastik alımında büyük zorluk yaşadığını vurguladı.

Şehmus Kayalı, "Az kullanılmış filo lastikleri dediğimiz sıfıra yakın olan lastiklere çıkma lastik deniyor. Çıkma lastiklerin kullanım ömrü 30 bin kilometre civarıdır. Sıfırın standartlarına hemen hemen yakındır. Sıfır lastik ömrü 40 bin kilometredir ama birçok insanımız riski göze alarak 70, 80 bin kilometreye kadar kullanmaktadır" dedi.

'ÇIKMA LASTİĞİ ALMAKTA BİLE GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR'

İkinci el lastik ile ilgili yaptığı açıklamada adeta halkın düştüğü hali gözler önüne seren Kayalı şu ifadeleri kullandı:

"Sürücülerin gücü yok sıfır lastik almaya, mecburen çıkma lastiğe dönüş yaptı. Tabii çıkma lastiklerin de bütçesi var hemen hemen yarı fiyatına. Birçok sürücü onu bile almakta güçlük çekiyor."

İKİNCİ EL LASTİK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

İkinci el lastik alınca nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ise ikinci el lastiğin yanaklarına ve tarihlerine bakılması gerektiği ifade edildi.