İngiltere Merkez Bankası faiz kararında tarih değişti
İngiltere Merkez Bankası bugün, Kraliçe Elizabeth'in dün hayatını kaybetmesi nedeniyle eylül Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteleyeceğini açıkladı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün, Kraliçe Elizabeth'in dün hayatını kaybetmesi nedeniyle eylül Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteleyeceğini açıkladı.
Para politikası kararının 22 eylül TSİ 14.00'da açıklanacağı bildirildi.
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