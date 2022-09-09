İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümüyle kulüpler siyaha büründü

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 10:35
<p>İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi.</p> <p>İngiltere’nin en uzun tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in ölümü, spor dünyasında da geniş yankı buldu. </p>

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiltere’nin en uzun tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in ölümü, spor dünyasında da geniş yankı buldu. 

<p><strong>The Times'</strong>in haberine göre, yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in anısına İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanması planlanan maçlar, 1 hafta ertelenecek. Premier Lig yönetiminin kısa bir süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.</p>

The Times'in haberine göre, yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in anısına İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanması planlanan maçlar, 1 hafta ertelenecek. Premier Lig yönetiminin kısa bir süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.

<p>Büyük Britanya futbolu, peşi sıra taziye mesajları yayımladı.</p> <p><strong>İşte o mesajlar...</strong></p>

Büyük Britanya futbolu, peşi sıra taziye mesajları yayımladı.

İşte o mesajlar...

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II. Elizabeth ingiltere İngiltere Premier Lig

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