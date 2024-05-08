İsveç'te sekiz yıl sonra faiz indirimi

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:22

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:22

İsveç Merkez Bankası, durgunluktan etkilenen ülke ekonomisine nefes aldırmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan önce hareket ederek sekiz yıl sonra ilk kez politika faizini indirdi.

Banka politika faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Karar metninde yılın ikinci yarısında iki kez daha faiz indirilebileceği sinyali verildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin üçte ikisi bu hamleyi beklerken, geri kalanı bankanın borçlanma maliyetlerini değiştirmeyeceğini öngörmüştü.

Karar metninde "Enflasyon hedefe yaklaşırken ekonomik faaliyet zayıf seyrediyor. Bu nedenle İsveç Merkez Bankası para politikasını gevşetebilir" ifadeleri kullanıldı.

Bu hamle İsveç Merkez Bankası'nı, İsviçre Ulusal Bankası'ndan sonra gelişmiş ülkeler arasında salgın sonrası gevşemeye giden ikinci merkez bankası yaptı.

İsveç Merkez Bankası Başkanı Erik Thedeen ve banka yetkilileri faizde Mayıs ya da Haziran ayında bir indirime gidilebileceğini belirtmişlerdi.