İngiltere, Türkiye’de yapılan aşıları da tanıma kararını aldı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Sektör temsilcileri İngiltere’den art arda gelen kararların kış turizmine önemli bir katkısı olmasa da 2022 için ümit verici bir gelişme olduğunu söylüyor. İngiliz turistlerin özellikle golf turizmin için önemli olduğunu söyleyen turizmciler, erken rezervasyon için anlaşmaların başladığını belirtti.

İngiliz makamlarınca onaylanmış aşılardan biriyle (AstraZeneca, BioNTech, Moderna, Janssen) seyahatten 14 gün önce Türkiye’de tam olarak aşılanmış yolcular için, İngiltere’ye seyahat öncesinde Covid-19 testi yaptırılması, İngiltere’ye varışta beyan edecekleri adreste karantinaya girme ve varışlarını izleyen sekizinci günde PCR testi yaptırma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece yolcu takip formu (passenger locator form) doldurulması ve İngiltere’ye varıştan sonra ikinci günde PCR testi yaptırılması gerekecek. Ayrıca, ekim ayı sonu itibarıyla, Türkiye’den İngiltere’ye giden tam olarak aşılanmış yolcuların ikinci gün PCR testi yerine, daha düşük maliyetli ve daha hızlı sonuç veren “lateral flow” (antijen) testi yaptırmaları da mümkün olacak.

GOLF TURİZMİNİN YÜZDE 60’I

İngiltere’nin kararını değerlendiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, kış turizmine bir etkisi olmasa da 2022 için ümit verici olacağını söyledi. İngiltere pazarından erken rezervasyonlar için anlaşmalar yapıldığını söyleyen Karcılıoğlu, “Kasım ayında orada bir fuar var meslektaşlarımız oraya da yoğun olarak katılıyor.

Şu an için 2022’de müthiş bir toparlanma beklemiyoruz ama en azından kötü geçmeyecek diyebiliriz. Tabii vaka sayısındaki artışı öngöremiyoruz, halen 30 binlerdeyiz. Önümüzdeki dönemde bu rakamı düşürmeliyiz” dedi.

İngiliz turistlerin golf turizmine yoğun bir talebi olduğunu söyleyen Cornelia Diamond Golf Resort Spa Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya ise “İngiltere bizim üçüncü büyük pazarımız olma yolunda ilerliyor. Gelen golf turistinin yüzde 60’ı İngiltere’den diyebiliriz. Dolayısıyla bu karar kış aylarında en azından golf gibi spor turizmine büyük katkı sağlayacak” dedi.