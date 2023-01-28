İngiltere'de elektrikli otomobil şarj altyapısı sorunu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:53

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 10:53

Geçen yıl İngiltere'de 267 bin elektrikli araç (EV) satışına karşılık toplam 8 bin 680 halka açık şarj cihazı kuruldu.

Yakın zamanda yayımlanan verilere göre 2022'de Birleşik Krallık'ta 1.731 hızlı şarj cihazı dahil olmak üzere toplam 8 bin 680 yeni halka açık EV şarj cihazının kurulduğu ortaya konuldu. Şu anda İngiltere genelinde kurulu halka açık şarj noktası sayısı 37 bin 55'e yükseldi.

SATIŞLARDA PATLAMA

Ancak elektrikli otomobil satışlarında geçen yıl patlama yaşandı ve yüzde 40.1 arttı. Geçen yıl İngiltere'de yaklaşık 267 bin yeni EV tescil edildi ve elektrik gücü dizeli geride bırakarak benzinden sonra en popüler ikinci yakıt türü oldu.

2030 yılına kadar halka açık 300 bin şarj noktası hedefleyen İngiltere'de sürekli artan talebe ayak uydurmak için şarj noktası kurulumlarına ihtiyaç olduğu vurgulandı.