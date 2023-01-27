Renault'dan eski araçlar için elektrikliye geçiş imkânı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:07

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:07

Klasik araçları elektrikliye çevirmek üzere bazı firmalar aracın elektrikliye dönüşümü için gerekli tüm malzemeleri tek bir kit altında toplayacak satışını gerçekleştiriyor. Bu gelişmelerin ışığında Renault da bu dönüşüm faaliyetlerine sessiz kalmadı.

Elektrikliye çevrilen Renault 4, 5 ve birinci nesil Twingo, Fransa'da düzenlenen yıllık klasik otomobil fuarı Retromobile'de Renault standında sergilenecek. electrive.com'da yer alan habere göre bu kitleri internet üzerinden satın alabilmek mümkün olacak.

The Originals Renault Direktörü Hugues Portron, "Bu elektrikli yenileme kitleri, klasik arabalarını seven insanların ve gençlerin Fransa'da elektrikle çalışan ikonik Renault 4, Renault 5 ve Twingo'yu kullanmalarını sağlayacak" dedi.

Renault 5 elektrikli yenileme kiti Eylül 2023'te Fransa'da satışa çıkacak. Bununla birlikte, 1960'lardan 1980'lere kadar yaklaşık sekiz milyon satan Renault 4'ün elektrikli dönüşüm kiti önümüzdeki ay satışa sunulacak.

(Renault 4)

SIFIRDAN YAPMA PLANI

Renault 4'ün ekipmanının, KDV ve kurulum dahil 11.900 Euro'ya (243 bin 400TL) mal olacağı açıklandı.

Renault, LFP piller kullanarak gelecekte daha düşük fiyatlar elde etmeyi umuyor.

Bu çalışma, 10.7 kWh kapasiteli bir lityum demir fosfat (LiFePO4) pil paketi ile çalışan fırçasız bir senkron motordan (48 kW) oluşan Renault 4 kiti için de geçerli.

Renault, kitin aracın ağırlık dağılımı etkilemeyeceğini, mekanik şanzımanın değişmeden kalıp 80 kilometre menzil sunulacağını ve kokpite entegre edilebilecek bir göstergeye de bu kit içinde yer verildiğini paylaştı.

Renault aynı zamanda bu model serilerini yeniden elektriklendirmek için çalışıyor. Renault 4 ve Renault 5'in 2024 ve 2025'te sıfırdan elektrikli hale getirilmesi planlanıyor.