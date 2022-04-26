İngiltere'de kamu borçlanması tahminleri aştı

26 Nisan 2022 Salı, 10:18

İngiltere'de kamunun borçlanması 2021-22 mali yılında bütçe ofisi tarafından yapılan tahmini neredeyse yüzde 20 aştı.

Kamu bankaları dışarda tutulduğunda kamu sektörünün 2021-2022 mali yılında toplam borçlanması 151,8 milyar Sterlin (GBP) oldu. Bütçe Sorumluluk Ofisi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2021-22 mali yılı için kamu borçlanmasını 127,8 milyar Sterlin (GBP) olarak tahmin etmişti.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Mart ayında kamu sektörü 18 milyar 83 milyon GBP borçlandı. Şubat ayı borçlanması 10,61 milyar GBP olmuştu. Ekonomistler Mart ayında 19,3 milyar GBP borçlanma bekliyorlardı.

Martta sona eren 12 ayda kamu sektörü 2020-21 mali yıına göre 166 milyar GBP daha az borçlandı. Bu düşüşe rağmen 2021-22 dönemi kamu borçlanması verilerin tutulmaya başlandığı 1947'den bu yana görülen en yüksek üçüncü borçlanma miktarı oldu.