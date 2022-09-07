İngiltere’de konut maliyetlerinde yeni rekor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:29

İngiltere’de konut fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,4 oranında arttı. Yıllık artış oranı ise yüzde 11,5 oldu. İngiltere’de bir konutun en düşük maliyeti 294 bin sterlin ile rekor kırdı

İngiltere’de konut fiyatları son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından zirveden düşüşe geçti. Haziran’da yıllık artış oranı yüzde 13 olmuştu, bu oran 2005 yılı sonrası en yüksek seviye olarak kaydedildi. Temmuz ayında yüzde 11,8’e düşen gösterge, ağustos ayında ise yüzde 11,5 oldu.

Konut satışları düşse de konut maliyeti rekor tazeledi. Halifax raporuna göre, standart bir konutun maliyeti 294,260 bin sterline çıktı. Başkent Londra’da konut fiyatları son 6 yılın zirvesine yükseldi.

PANDEMİ ARTIŞTA ETKİLİ OLDU

Pandemiyle beraber dünyada konut fiyatları yükseldi. Bunun temel sebebi insan alışkanlıklarının değişmesi oldu. Sonrasında ise ekonomilerin kapalı olması ve arz zayıflığı nedeniyle inşaat sektöründe kullanılan emtia ve malzeme fiyatlarının yükselmesi etkili oldu. Petrol ve enerji fiyatlarının da ralli yapması lojistik maliyetlerini artırırken tüm bileşenler fiyatlara yansıdı. Böylelikle konut fiyatlarındaki yükseliş de hız kazandı.