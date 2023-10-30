Cumhuriyetimizin 100.Yılı

İngiltere'de kripto varlıklara sıkı düzenleme getiriliyor

İngiliz hükümeti, kripto varlıkları daha sıkı şekilde düzenleme ve bu varlıkları finansal hizmetlere yönelik düzenleyici çerçeve kapsamına alma planlarını teyit etti.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:59
İngiltere'de kripto varlıklara sıkı düzenleme getiriliyor
Abone Ol google-news

İngiltere Hazine Bakanlığı, 1 Şubat 2023'te kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin önerilerini kamu görüşüne açmış ve görüş toplama 30 Nisan 2023'te kapanmıştı.

Hazine'nin söz konusu görüşlerin değerlendirilmesini tamamlamasının ardından yayımladığı belgede, İngiliz hükümeti kripto varlıkları daha sıkı şekilde düzenleme ve bu varlıkları finansal hizmetlere yönelik düzenleyici çerçeve kapsamına alma planlarını teyit etti.

Belgede, "Birleşik Krallık, insanların yeni teknolojileri hem güvenilir hem de emniyetli şekilde kullanabilmesi için finansal istikrarı ve net düzenleyici standartları korurken, bir yandan da firmaların yenilik yapabileceği bir düzenleyici ortam yaratmaya kararlıdır" ifadesi kullanıldı.

Hükümet, değişiklikleri uygulamaya yönelik mevzuatı 2024 yılında çıkarmayı planlıyor.


Kripto ingiltere

İlgili Haberler

'Kripto piyasası düzenleme bekliyor'

'Kripto piyasası düzenleme bekliyor'
Toprağa gömülü bulunmuştu... Cinayetin nedeni kripto paraymış!

Toprağa gömülü bulunmuştu... Cinayetin nedeni kripto paraymış!
Kriptolar neler diyor?

Kriptolar neler diyor?

En Çok Okunan Haberler