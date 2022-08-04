İngiltere'den 27 yılın en sert faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinde 1995 yılından bu yana en sert artışı yaptı. Politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1.75'e çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 14:27
İngiltere'den 27 yılın en sert faiz artışı
Abone Ol google-news

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1.75'e çıkardı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentileri de faizin yüzde 1,75 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

İngiltere Merkez Bankası enflasyon beklentilerini de yükseltti. Buna göre banka, tüketici fiyatlarının dördüncü çeyrekte yüzde 13.2 ile zirve yapmasını bekliyor.

Bankanın karar metninde resesyon vurgusu da yer aldı. İngiltere ekonomisinin 4. çeyrekte resesyona girmesini bekleyen banka resesyonun beş çeyrek sürmesini öngördü.


ingiltere BOE faiz faiz artışı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler