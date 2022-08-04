KYK borcu faizinde iki çözüm masada
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KYK kredi faizlerinin silinmesiyle ilgili alınan kararı açıklamasının ardından yapılan çalışmalar sürüyor. Faizlerin silinmesine ilişkin iki formül üzerinde durulduğu belirtiliyor.
AKP'nin ekim ayında Meclis gündemine getireceği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi faizlerinin silinmesine yönelik çalışmanın kapsamının genişletilmesi planlanıyor.
Faizin değil, yalnızca ana paranın geri ödeneceği açıklanırken, önümüzdeki dönemde KYK kredi ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sahadan gelen talepler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile parti yönetimine iletildi.
Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, bu konuda iki ayrı formül üzerinde duruluyor.
FAİZLER SABİTLENEBİLİR
İlk formül olarak, faizlerin tek seferlik silinmesi yerine, bundan sonraki dönemde KYK kredilerinde sadece ana paranın alınmasına yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor. Diğer bir formül ise, her yıl faizin yüzde 5 ya da 10’a sabitlenmesi planlanıyor.
Çalışmaların eylül ayında netleşmesi bekleniyor.
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