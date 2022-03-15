Mario Balotelli'nin iptal edilen gole tepkisi İngiltere'de sosyal medyada gündem oldu
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'un Demir Grup Sivasspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından Mario Balotelli'nin iptal edilen gole gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Balotelli'nin tepkisi İngiltere basınında da yer buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor, iki kez beraberliği yakaladığı maçta sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile devam ederken 39. dakikada Balotelli'nin ceza sahasında topuğuyla yaptığı asistle Bjarnason topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
"GOLLERİMİ VE ASİSTLERİMİ İPTAL ETMEYE DEVAM EDİYORLAR"
Maçta takımının ilk golünün asistini yapan ve bir de penaltıdan gol kaydeden 31 yaşındaki İtalyan golcü, karşılaşmanın ardından asist yaptı golün iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan goldeki topuk pasının videosunu Instagram hesabından paylaşan Balotelli, "Gollerimi ve asistlerimi iptal etmeye devam ediyorlar. Çok güzel ve temiz bir sistem var burada" ifadelerini kullandı.
"TÜM ZAMANLARIN EN İYİ ASİSTLERİNDEN BİRİ"
Balotelli'nin sosyal medyadaki tepkisi İngiltere'de haber oldu. Daily Star, "Mario Balotelli, 'Tüm zamanların en iyi asistlerinden birisini iptal ettiği için hakeme çok öfkelendi' başlığı ile İtalyan yıldızın tepkisini sayfalarına taşıdı.
İlgili Haberler
- Trabzonspor'dan 'Mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı
- Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbolcular milli takımların aday kadrosuna çağrıldı
- Spor yorumcuları Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını yorumladı
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Hayvan Hakları Yasası yine koruyamadı!
- 'FETÖ' şartı kaldırıldı
- Mahkeme, arkadaş cinayeti sanığını affetmedi
- Balotelli'nin hakemlere tepkisi İngiltere'de gündem oldu
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- ‘Âdem’ filminin başrolü Halil Ergün oldu
- Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
- Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam!
- Fikret Orman'a 305 milyon liralık şok!
- Chelsea'den seyirci cezasına yönelik tepki!