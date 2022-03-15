Mario Balotelli'nin iptal edilen gole tepkisi İngiltere'de sosyal medyada gündem oldu

15 Mart 2022 Salı, 17:05

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor, iki kez beraberliği yakaladığı maçta sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile devam ederken 39. dakikada Balotelli'nin ceza sahasında topuğuyla yaptığı asistle Bjarnason topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

"GOLLERİMİ VE ASİSTLERİMİ İPTAL ETMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Maçta takımının ilk golünün asistini yapan ve bir de penaltıdan gol kaydeden 31 yaşındaki İtalyan golcü, karşılaşmanın ardından asist yaptı golün iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan goldeki topuk pasının videosunu Instagram hesabından paylaşan Balotelli, "Gollerimi ve asistlerimi iptal etmeye devam ediyorlar. Çok güzel ve temiz bir sistem var burada" ifadelerini kullandı.

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİ ASİSTLERİNDEN BİRİ"

Balotelli'nin sosyal medyadaki tepkisi İngiltere'de haber oldu. Daily Star, "Mario Balotelli, 'Tüm zamanların en iyi asistlerinden birisini iptal ettiği için hakeme çok öfkelendi' başlığı ile İtalyan yıldızın tepkisini sayfalarına taşıdı.