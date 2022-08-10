ETF Tekstil’de direnen işçilere polis müdahalede bulundu

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Tuzla’daki ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrası, kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan işçiler, 20 gündür fabrika önünde ödenmeyen hakları için mücadele ediyor. İşçiler hakları için verdiği mücadeleyi sürdürürken dün fabrika önünde bekleyen işçilere polis müdahale etti. Direniş alanını ablukaya alan çevik polis ekipleri fabrikanın içine girdi.

Deriteks Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay, yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Taş, işverenin 31 Temmuz’da faaliyeti durduracağını açıkladığını ancak üretimin devam ettiğini kaydetti. Tay, “Bu süreçte işçilerin bir kısmı işten çıkartılırken az sayıda insanla üretimi sürdürdüler. Elde kalan mallarla işçilerin haklarını ödeyeceklerini vaat ettiler ancak toplam kıdem tazminatlarının yüzde 30’unun verileceğini, ihbar tazminatının ise ödenmeyeceğini söylediler” dedi.

"SESİMİZ DUYULSUN"

Hakları için mücadele eden işçilerden Müzeyyen Tombul, “Biz ödenmeyen haklarımız için buradayız” dedi. Tombul, “Bu kadar işçi buradayken onlar nasıl uyku uyuyabiliyor anlayamıyorum. Biz ürettik emeğimizin karşılığını istiyoruz, bizim alın terimizin karşılığı bu mu? Bize mahkemeye gidin diyorlar, mahkeme en az iki sene sürecek bu paraya bugün ihtiyacımız var. Sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.

