İnşaat işçisi molozların altında kaldı: İş arkadaşı gözaltına alındı!

İnşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Işık, aynı inşaatta çalışan arkadaşı R.Ö.'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü molozların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:30
İnşaat işçisi molozların altında kaldı: İş arkadaşı gözaltına alındı!
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de inşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Işık, aynı inşaatta çalışan arkadaşı R.Ö.'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü molozların kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

BETON VE MOLOZ YIĞINLARI KAFASINA İSABET ETTİ!

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö., el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü. R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.

KAÇAN İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö. ise, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.


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