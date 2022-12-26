İlk iş gününde iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediye hizmet binası inşaatında, 4 metre yükseklikte kurulu iskeleden düşen Alaattin K. (61) yaralandı. Tedaviye alınan işçinin, ilk iş günü olduğu öğrenildi.
Kemalpaşa Mahallesi'nde, taşeron firmanın yapımını sürdürdüğü belediye hizmet binası inşaatında iskelede çalışan Alaattin K., saat 11.00 sıralarında, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
DURUMU İYİ
İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaattin K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, Alaattin K.'nin inşaattaki ilk iş günü olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mezarımı kargalar kazsın, kartal olmasa da olur
- Erdoğan gemicilik AŞ
- 'İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li hazır…'
- Mustafa Sandal'dan İYİ Parti sürprizi!
- Seçim öncesi hayalet YSK tehlikesi
- Çete lideri Kurtuluş için iade kararı çıktı!
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Ece Erken doğalgaz faturasını paylaşıp isyan etti
- Bakan Bilgin'den yeni açıklama
- 'Altılı masada uzlaşılamayan iki konu var'