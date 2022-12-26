İlk iş gününde iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediye hizmet binası inşaatında, 4 metre yükseklikte kurulu iskeleden düşen Alaattin K. (61) yaralandı. Tedaviye alınan işçinin, ilk iş günü olduğu öğrenildi.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 12:15
İlk iş gününde iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
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Kemalpaşa Mahallesi'nde, taşeron firmanın yapımını sürdürdüğü belediye hizmet binası inşaatında iskelede çalışan Alaattin K., saat 11.00 sıralarında, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

DURUMU İYİ

İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaattin K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, Alaattin K.'nin inşaattaki ilk iş günü olduğu öğrenildi. 


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