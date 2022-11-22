İnşaat izni verilen bina sayısı üçüncü çeyrekte azaldı

22 Kasım 2022 Salı, 10:38

Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü çeyreğe ilişkin Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı (inşaat izni) verilen yapıların bina sayısı yüzde 8.0, daire sayısı yüzde 3.8 ve yüzölçümü yüzde 4.7 azaldı.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜNDE DÜŞÜŞ

2022’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı ise yüzde 3.7 artarken, daire sayısı yüzde 0.8 ve yüzölçümü yüzde 2.8 azaldı.



