Özcan Purçu sordu: TÜİK 2 yıldır intihar vakalarını neden açıklamıyor?

21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:25

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; Türkiye’de artan intihar vakalarını TBMM gündemine getirerek; son 2 yılda gizlenen intihar sayısının ve intihar vakalarının ayrıntıları açıklanmasını istedi.

Özcan Purçu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2 yıldır intihar vakalarını gizlemesine de tepki gösterdi, bunun gerekçesini sordu. Özcan Purçu; konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.

“Artan yoksulluk, geçim sıkıntısı toplumun geniş bir kesiminde gelecek belirsizliği ve bunun yarattığı umutsuzluk intihar olaylarını artırırken hükümetin çözümü intihar vakarlına ilişkin verileri gizlemekte bulmaktadır. TUİK son 2 yıldır intihar vakalarını yanıtlamazken bakanlıklar konuyla ilgili soru önergeleri ya açıklamamakta ya da geçiştirmektedir.

Uzun mesai saatleri, katlanılması imkânsız çalışma koşulları, düşük ücretler, ekonomik sıkıntılar, mobbing gibi etkenler kamu çalışanları arasında intihar olaylarını artırırken, sorunun çözümü yönünde bir adım atılmadığı görülmektedir. Her geçen yıl artan işsizlik, fakirlik, gelir dağılımın bozulması, yok edilen fırsat eşitliliği mutsuz bir toplum yaratmıştır. Uzmanlar sokakta yürüyen insanların yüzündeki gülümsemenin yerini alan kaygının, bozulan adalet ve eğitim sisteminin önümüzdeki yıllarda intihar vakalarının daha da artacağına dikkat çekerken hükümetin her kesimden gelen tepki ve çağrılara kulak tıkadığını iddia etmektedirler.

Artan intihar vakalarının sayılarını gizlemek bir çözüm değildir. İktidar; intihar sayılarını gizleyerek gerçeklerden kaçamaz. Her gün basına yansıyan haberler durumun vahametini ortaya koymaktadır. Ne yazık ki hergün basına yansıyan intihar haberleri sayıları arttıkça sıradan haberler haline geldi.

TUİK’in görevi sayı gizlemek değil; bilakis “GERÇEK “ verilerle halkı aydınlatmaktır. Atanamadığı için, geçinemediği için, borcunu ödeyemediği için, işyerinde mobbinge uğradığı için, çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar edenler gündeme her gün yansırken; Hükümet çözümü sayı gizlemekle bulmuştur.

TUİK intihar sayılarını gizleyeceğine; toplumun sorunlarına dair gerçekçi veriler ortaya çıkartsın. Hükümet de şapkasını önüne koysun ve memleketin ahvaline yönelik çözümler üretsin. Vatandaş derdinden intihar ediyor; Hükümet sadece rakam gizliyor.“

CHP’li Purçu intihar vakalarının aydınlatılması için şu soruları sordu:

1. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında intihar eden kişi sayısı, cinsiyet, yaş grubu ve intihar vakasının gerçekleştiği illere göre dağılımı nedir

2. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında intihar nedeniyle hayatını kaybedenlerin çalışma durumları ve meslek gruplarına göre dağılımı nedir?

3. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında intihar eden sağlık çalışanlarının, cinsiyet, yaş grubu, unvan ve intihar vakasının gerçekleştiği illere göre dağılımı nedir?

4. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında intihar eden emniyet görevlilerinin, cinsiyet, yaş grubu, unvan ve intihar vakasının gerçekleştiği illere göre dağılımı nedir?

5. TÜİK son iki yıldır intihar vakalarına ilişkin veri neden açıklamamaktadır? Kamu görevini yerine getirmeyen, bilim dünyası ve vatandaşlarımızdan veri saklayan kurum görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açılacak mıdır?

CHP’li Purçu ayrıca tüm Bakanlıklara sorular yönelterek; Bakanlıklar nezdinde son 3 yılda Bakanlıklarda çalışan personellerde yaşanan intihar vakalarını ve ayrıntılarını sordu.