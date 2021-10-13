İnşaat maliyeti sert yükseldi

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:45

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endeks ağustosta aylık bazda yüzde 0,93, yıllık yüzde 42,13 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 1,19 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 51,94, işçilik endeksi yüzde 21,54 artış gösterdi.

SERT YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,97 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,03, işçilik endeksi yüzde 1,13 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,42, işçilik endeksi yüzde 21,67 artış kaydetti.

MALZEME YÜZDE 47,18 YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, ağustosta aylık bazda yüzde 0,48 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,31 yükseliş görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,16, işçilik endeksi yüzde 1,41 arttı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,18, işçilik endeksi yüzde 21,03 yükseliş gösterdi.