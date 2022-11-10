İnşaat maliyetleri katlanarak artıyor

10 Kasım 2022 Perşembe, 10:07

Konut fiyatlarındaki artış sürerken maliyet kalemlerinde rekor üstüne rekor kaydediliyor. Kiraların da artışında önemli etkenlerden biri olan yeni konut üretiminin maliyetinin katlanması kısa vadede fiyatların düşmeyeceğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi; 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,07 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,07 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,40, işçilik endeksi yüzde 84,04 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 117,11 YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,87, işçilik endeksi yüzde 84,15 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 129,18 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,24 azaldı; işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,25, işçilik endeksi yüzde 83,62 arttı.