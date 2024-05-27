İnşaat ve perakendede güven azaldı

Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:13
İnşaat ve perakendede güven azaldı
Abone Ol google-news

TÜİK, 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mayıs 2024' istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.


Ekonomi Güven Endeksi haberleri parekende güven endeksi haberleri

İlgili Haberler

İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı

İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı
Ankara'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Eski AKP’li milletvekilinin inşaatçı akrabaları 51 emekçiyi haklarını ödemeden işten çıkardı: Gözleri işçinin cebinde

Eski AKP’li milletvekilinin inşaatçı akrabaları 51 emekçiyi haklarını ödemeden işten çıkardı: Gözleri işçinin cebinde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Tarih verildi...

Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Tarih verildi...
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
Bu akşam canlı yayına katılacaktı: Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!

Bu akşam canlı yayına katılacaktı: Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…

Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…