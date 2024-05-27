İnşaat ve perakendede güven azaldı
Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.
TÜİK, 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mayıs 2024' istatistiklerini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.
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