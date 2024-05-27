İnşaat ve perakendede güven azaldı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:13

Güncelleme: 27.05.2024 - 10:13

TÜİK, 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mayıs 2024' istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.