Ankara'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:58

Güncelleme: 24.05.2024 - 15:58

Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde 17 katlı binanın inşaatında çalışan Zikrullah Çıtık, en üst katta balkon kenarlarındaki kalıp malzemelerini sökerken dengesini kaybetti.

Üzerinde bulunduğu platformun yerinden oynaması nedeniyle dengesini kaybeden Çıtık, önce 14'üncü kata, buradaki filenin kopması üzerine de 5'inci kata düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çıtık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Zikrullah Çıtık'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.