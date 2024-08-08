Instagram kapandı, sanal satışlar adres değiştirdi

Türkiye’de Instagram’a erişim engeli sanal mezatların Facebook’a kaymasına neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 23:26
Instagram kapandı, sanal satışlar adres değiştirdi
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Instagram’da düzenledikleri canlı mezat ile satış yapan işletmeler erişim engeli nedeniyle Facebook’a kaydı.

Son yıllarda Instagram üzerinden yaygınlaşan canlı mezat satışları erişim engelli nedeniyle 1 haftadır yapılamıyor. Bu durum, Instagram üzerinden canlı mezatla satış yapan işletmeleri alternatif platformlara yönlendirdi.

Özellikle son yıllarda popüler hale gelen canlı mezat satışları, Instagram üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle Facebook’a taşındı.

CANLI MEZATLARDA BİRÇOK ÜRÜN SATILIYOR

Instagram’da, kıyafetler, antikalar, koleksiyon parçaları, tespih, mücevherler ürünlerinin satışının yapıldığı canlı mezatlar erişim engelinin 6 gün boyunca sürmesi, işletmeleri alternatif çözümler aramaya zorladı.

Bu süreçte birçok işletme, Facebook’un canlı yayın özelliklerini kullanarak satışlarını sürdürmeye başladı.


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