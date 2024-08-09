Instagram yasağının maliyetine ilişkin uyarı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 18:18

Güncelleme: 09.08.2024 - 18:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Instagram'a BTK tarafından uygulanan erişim engelinin Türkiye'ye olası maliyetini hesapladı.

Yasağın ekonomik zararına dikkat çeken Gökce, Instagram'a erişim engeli getirilmesinin haftalık 396 milyon dolar maliyeti olabileceğini vurguladı.

İPA Başkanı Gökce, 2024 yılında e-ticaret hacminin 3,4 milyar TL olması beklendiğini ancak gelen yasağın haftalık maliyetinin 13,3 liraya çıkabileceğini ve bu durumun haftalık e-ticaret hacmini daralttığını belirtti.

"Türkiye’de e-ticaret yapan 559 bin 412 işletme var. Bu işletmelerin %76’sı şahıs işletmesi, yüzde 21’i limited şirket ve yüzde 3’ü anonim şirket" diye konuşan Gökce, şunları kaydetti:

"2023 yılında Aselsan 108, Roketsan 161, TUSAŞ 337 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. Sadece Instagram yasağı nedeniyle 1 haftada ekonomimizin uğradığı zarar 396 milyon dolara ulaşabilir. Turizm, otelcilik, lokanta ve restaurantlar başta olmak üzere hizmet sektörü de müşterilere ulaşmakta zorlanıyor. Yasağın yaz sezonunda uygulanması işletmeleri etkiliyor. Yasaklarla sorunlar çözülemez. Instagramın yasaklanmasının ağır bedelini 85 milyon ödüyor. Türkiye’nin de dünyada itibarı zedeleniyor. Kamu keyfi kararlarla değil akılcı, bilimsel ve gerçekçi kararlarla yönetilirse Türkiye kazanır."