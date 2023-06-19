Intel’den İsrail’de 25 milyar dolarlık yatırım

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:06

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:06

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD’li çip üreticisi Intel’in ülkede yeni bir fabrika kurmak üzere 25 milyar dolar büyüklüğünde yatırım yapacağını söyledi ve bu yatırımın İsrail’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uluslararası yatırım olduğunu belirtti.

İsrail Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kiryat Gat’ta kurulması planlanan fabrikanın 2027’de açılması, en az 2035’e kadar faaliyet göstermesi ve binlerce istihdam sağlamasının beklendiği belirtildi.

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsrail’de yaklaşık elli yıldır faaliyet gösteren Intel ülkenin en büyük özel şirketi, ihracatçısı ve yerel elektronik ile enformasyon endüstrisinde lider konumunda.

Netanyahu’nun bakanlar kurulu toplantısında anlaşmanın “İsrail ekonomisi için büyük bir başarı olduğunu ve 25 milyar dolar büyüklüğündeki yatırımın yabancı bir şirket tarafından İsrail’de gerçekleştirilen en büyük yatırım” olduğunu ifade etti.

Intel’in yaptığı açıklamada, “İsrail’de üretim kapasitemizi genişletme isteğimiz gelecekteki üretim ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığımızdan kaynaklanıyor… İsrail hükümetinin de süregelen desteğini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadeleri yer aldı.