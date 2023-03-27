Intel 5G PC pazarından çekiliyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Intel, PC’ler için 5G ve LTE modemler geliştiriyordu. Şirket son yaptığı açıklamada bu alan ile ilgili çalışmalarını sonlandırma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:46
Intel 5G PC pazarından çekiliyor
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İşlemci üreten teknoloji devi Intel, Apple ile birlikte 2016 yılında ortaklık kurmuştu. Bu ortaklık ile birlikte iPhone modellerine özel modem üretecekti.  

Ancak bu ortaklık Apple ve Qualcomm’un arasındaki davanın karara bağlanması sonucunda bitmişti. Çünkü mahkeme Apple ve Qualcomm’un ortaklığının devam etmesine hüküm vermişti.  

Bu dava sonucunda Intel, tüm modem çalışanları ve çalışmalarını Apple’a 1 milyar dolara satmıştı. Bu olayın ardından Intel ise bir başka işlemci üreticisi olan MediaTek ile ortaklık kurmuştu. Bu ortaklık ile birlikte PC’ler için 5G ve LTE modemler üretiyordu.  

Gizmochina'nın haberine göre Intel son aldığı karar ile birlikte şirket bu bölümü de kapatma kararı aldı.  2024 yılında Intel bütün 5G pazarından çekilecek.


Intel 5G LTE

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