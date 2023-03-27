Intel 5G PC pazarından çekiliyor

Ancak bu ortaklık Apple ve Qualcomm’un arasındaki davanın karara bağlanması sonucunda bitmişti. Çünkü mahkeme Apple ve Qualcomm’un ortaklığının devam etmesine hüküm vermişti.

Bu dava sonucunda Intel, tüm modem çalışanları ve çalışmalarını Apple’a 1 milyar dolara satmıştı. Bu olayın ardından Intel ise bir başka işlemci üreticisi olan MediaTek ile ortaklık kurmuştu. Bu ortaklık ile birlikte PC’ler için 5G ve LTE modemler üretiyordu.