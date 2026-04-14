İnternet ve iletişimde şikayet patlaması: Hizmet kalitesi düştü, tepkiler çığ gibi büyüdü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tüketicilerin elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik şikayetlerini içeren son verileri paylaştı. Rapor, mobil iletişim ve internet hizmetleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda şikayet yoğunluğunun arttığını ortaya koydu.

BTK’YE ŞİKAYETLER ARTTI

BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden yurttaşlar; mobil iletişim, internet, uydu, sabit telefon ve Kablo TV hizmetlerine ilişkin şikayetlerini kuruma iletebiliyor.

Son verilere göre şikayet sayısında önceki yıllara kıyasla artış yaşandı. Tüketicilerin en çok internet ve mobil iletişim hizmetlerine yönelik başvuru yaptığı görüldü.

İNTERNET VE MOBİL HİZMETLER ÖN PLANDA

Hizmet bazında en fazla şikayet internet servis sağlayıcılarına yönelik olurken, mobil iletişim hizmetleri ikinci sırada yer aldı. Uydu platformları, sabit telefon ve Kablo TV hizmetleri de şikayet alan diğer başlıklar arasında bulundu.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

BTK verilerine göre şikayetlerin yoğunlaştığı başlıca sorun alanları şöyle sıralandı:

İnternet hizmetlerinde bağlantı ve hizmet kalitesi

Mobil iletişimde taahhüt, cayma bedeli ve cezai şartlar

Uydu hizmetlerinde faturalandırma

Sabit telefon hizmetlerinde abonelik işlemleri

Kablo TV hizmetlerinde bağlantı ve hizmet kalitesi

DİJİTAL HİZMETLERDE DENETİM VE TAKİP

Elektronik haberleşme sektöründe artan şikayetler, tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesine yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. BTK’nin şikayet sistemi üzerinden yapılan başvuruların, sektör bazlı değerlendirmelerde önemli bir veri kaynağı oluşturduğu belirtiliyor.