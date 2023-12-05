İPA araştırdı: İstanbul’da yaşamanın maliyeti 47 bin 493 TL

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:13

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:17

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,48 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47.493 lira olarak hesaplandı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3.35, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 72,10 oranında arttı.

Bir önceki yılın kasım ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin son 12 aylık artışı yüzde 78,48 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47.493 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 1.537 lira arttı.

ZEYTİN FİYATLARI FIRLADI

Hanelerin en çok kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 173,59 artış oranı ile zeytin fiyatlarında olduğu görüldü.

Tavuk eti fiyatları ise bir yılda 113,5 zamlandı.